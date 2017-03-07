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Милая реклама, которая понравится всем, кто любит котят.
Милая реклама, которая понравится всем, кто любит котят.
Мило) А потом представила кошку-несушку в процессе кладки яиц, из которых потом вылупятся эти котята, и чота ржу))
Шедевр от Слепакова, тоже типа рекламма, но мне прям очень-очень ))) https://www.youtube.com/watch?v=xIGHZ6fv6TM
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