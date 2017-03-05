Видео

Этот какаду считает себя собакой.

Комментарии:

3 +
Макар Телятников
5 марта 2017 00:04

с кем поведешься...

2 +
Falcosha
5 марта 2017 00:27

Интересно, какой породы?
в конце мужик сказал: пойдём его мочить?

1 +
Ретроград
5 марта 2017 05:39

Было бы веселее свести его с настоящей собакой - кто кого облает.

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