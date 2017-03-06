Видео
Круг любви.
Круг любви.
I wanna break up
А я, глядя на превью, уж испугалась, что итальянцы чистят зубы русской зубной пастой )).
ускорила в 2 раза.
.
они неправильно зубы чистят! вниз-вверх нужно!
.
фи. что-то я отвыкла от вида волосатых подмышек.
И я отвыкла.
И я.
На 1:57 авто вдруг стало праворульным ))
Вы молодец! Действительно
Ненавязчивая реклама йеппонского автопрома ))
а парень позитивный, вот этот ролик тоже порадовал:
https://www.youtube.com/watch?v=5oFylK7eAAU
Классное видео))
Девушки, видите как ваше присутствие преображает мужчин ;) С наступающим!
за что ему такая девушка?
Интересное кино)
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хорошее видео.
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