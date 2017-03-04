Эд Ширан исполнил песню «Shape of You» под аккомпанемент детских инструментов на шоу Джимми Фэллона. Вот это голос!

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