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Эд Ширан исполнил песню «Shape of You» под аккомпанемент детских инструментов на шоу Джимми Фэллона. Вот это голос!
Эд Ширан исполнил песню «Shape of You» под аккомпанемент детских инструментов на шоу Джимми Фэллона. Вот это голос!
У Эда Ширана самобытный голос. "Thinking Out Loud", например, мне нравится больше. А здесь - просто взрослые дяди прикалываются на детском утреннике :)))
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