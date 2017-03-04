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Эд Ширан исполнил песню «Shape of You» под аккомпанемент детских инструментов на шоу Джимми Фэллона. Вот это голос!

Комментарии:

0 +
dkdnt
4 марта 2017 00:21

Здорово! Но роль банана как музыкального инструмента осталась не раскрытой.

0 +
Chimp
4 марта 2017 00:22

У Эда Ширана самобытный голос. "Thinking Out Loud", например, мне нравится больше. А здесь - просто взрослые дяди прикалываются на детском утреннике :)))

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