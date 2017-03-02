Видео

Если вы думаете, что все роботы неповоротливы и неуклюжи, то это видео убедит вас в обратном.

Комментарии:

0 +
Макар Телятников
2 марта 2017 00:08

Сара! Сара О'Коннор! они уже здесь! убей Кибердайн Системс, иначе...

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