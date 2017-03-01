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Эмоциональные итальянцы рассказали, что они думают о России и о русских.

Комментарии:

0 +
Falcosha
1 марта 2017 00:13

зобавне. Странно, что так мало знают городов. Я думаю сходу назову десятка два

0 +
dkdnt
1 марта 2017 00:14

Они правы, Одесса — это не город. Одесса — это образ жизни.

0 +
Chimp
1 марта 2017 00:52

Счастливые! Похоже, они все ходили в школу в 1926 году )))))))

0 +
dkdnt
1 марта 2017 00:54

А счастливые, потому что тот тест американский смогли пройти? )

0 +
Chimp
1 марта 2017 01:05

Не уверена, что все!.. )) Но приятно удивило, что назвали С.Прокофьева.

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Selena
1 марта 2017 02:20

Прокофьев...это так же сложно как Камкача)

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