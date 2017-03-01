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Эмоциональные итальянцы рассказали, что они думают о России и о русских.
Эмоциональные итальянцы рассказали, что они думают о России и о русских.
Они правы, Одесса — это не город. Одесса — это образ жизни.
Счастливые! Похоже, они все ходили в школу в 1926 году )))))))
А счастливые, потому что тот тест американский смогли пройти? )
Не уверена, что все!.. )) Но приятно удивило, что назвали С.Прокофьева.
Прокофьев...это так же сложно как Камкача)
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зобавне. Странно, что так мало знают городов. Я думаю сходу назову десятка два