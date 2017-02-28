Видео

Все любят мороженое, даже панды.

Комментарии:

1 +
Chimp
28 февраля 2017 00:04

Какая славная морда! Так красиво держит эту ледышку. Жаль, короткое видео ))

1 +
Chimp
28 февраля 2017 00:09

Для Михаила Лихобык: енота с мороженым не нашла, к сожалению )))

1 +
Falcosha
28 февраля 2017 00:17

Тоже хочу мороженое со вкусом моркови. Прямо сейчас

1 +
Yakalello
28 февраля 2017 05:51

Даёшь видео панд всю неделю!

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