Видео дня
Зимой нужно наслаждаться так, как эта выдра, которая катается на брюхе по снегу.
Комментарии:
Бабушка напекла ватрушек, а потом взяла ватрушку и пошла кататься с горки )).
Парти фор еврибади.
"Да ну вы обалдели, что ли? Где моя речка? Еще ж вчера тут была!" ))
Когда выдра распластавшись скатывается с горки на пузе, то становится похожа на крокодильчика.
еще ныряем..) гиф
...а там -лёд!
И снова немного летней наркомании
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Или как бабушка, которая катается с горки! :-))