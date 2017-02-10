Видео дня

Зимой нужно наслаждаться так, как эта выдра, которая катается на брюхе по снегу.

5 На склад!

Комментарии:

7 +
Feline
10 февраля 2017 00:09

Или как бабушка, которая катается с горки! :-))

4 +
Olga Makarova
10 февраля 2017 01:27

Бабушка напекла ватрушек, а потом взяла ватрушку и пошла кататься с горки )).

3 +
marshwiggle
10 февраля 2017 07:59

Парти фор еврибади.

4 +
Olga Makarova
10 февраля 2017 00:15

"Да ну вы обалдели, что ли? Где моя речка? Еще ж вчера тут была!" ))

4 +
баламошка
10 февраля 2017 00:39

Когда выдра распластавшись скатывается с горки на пузе, то становится похожа на крокодильчика.

11 +
Yakalello
10 февраля 2017 06:05

С другого ракурса (клик):

7 +
Nata
10 февраля 2017 12:37

еще ныряем..) гиф

0 +
Константин Пронин
11 февраля 2017 23:46

...а там -лёд!

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