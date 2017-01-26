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Волшебная ирландская чечетка. Просто глаз не отвести!

2 На склад!

Комментарии:

1 +
Ирина Брамс
26 января 2017 00:24

Эх, я была влюблена в Майкла Флэтли даже не зная его имени. Как меня завораживал его танец! И до сих пор ощущение, что смотрю на что-то нереальное!

1 +
Ирина Брамс
26 января 2017 00:27

https://www.youtube.com/watch?v=vi2h0vPLCto - а от этого эпизода мурашки каждый раз, когда его смотрю. Потому что это ВЕЛИКОЛЕПНО!

1 +
Chimp
26 января 2017 00:33

Вот это мастерство! Высший класс! ))

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