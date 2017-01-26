Видео дня
Волшебная ирландская чечетка. Просто глаз не отвести!
Комментарии:
https://www.youtube.com/watch?v=vi2h0vPLCto - а от этого эпизода мурашки каждый раз, когда его смотрю. Потому что это ВЕЛИКОЛЕПНО!
https://www.youtube.com/watch?v=vi2h0vPLCto - а от этого эпизода мурашки каждый раз, когда его смотрю. Потому что это ВЕЛИКОЛЕПНО!
Вот это мастерство! Высший класс! ))
Вот это мастерство! Высший класс! ))
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ВОТ ПРОСТО ДА.
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