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Вот так лает щенок французского бульдога. Милота да и только.

1 На склад!

Комментарии:

1 +
Chimp
18 января 2017 00:59

Всего 7 секунд разговора, а сколько счастья! :-))) Французики очень эмоциональные болтуны)) https://www.youtube.com/watch?v=405AYHnSTnU

1 +
Feline
18 января 2017 01:04

Новорожденные щеночки французских бульдогов очаровательны, как маленькие кошелечки! И кожица у них нежная, как густая сметана! :-))

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