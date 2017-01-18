Видео дня
Вот так лает щенок французского бульдога. Милота да и только.
Комментарии:
Новорожденные щеночки французских бульдогов очаровательны, как маленькие кошелечки! И кожица у них нежная, как густая сметана! :-))
Новорожденные щеночки французских бульдогов очаровательны, как маленькие кошелечки! И кожица у них нежная, как густая сметана! :-))
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Всего 7 секунд разговора, а сколько счастья! :-))) Французики очень эмоциональные болтуны)) https://www.youtube.com/watch?v=405AYHnSTnU