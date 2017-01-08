Видео дня
Этот пес не может спокойно смотреть, как хозяин ест арбуз.
Комментарии:
Кому также интересно, нашла на просторах инета:
Dr. Seuss http://www.seussville.com/
Today you are you,
that is truer than true.
There is no one alive
who is Youer than you.
-- Dr. Seuss
Интерпретации перевода (мне понравился 6 и 7):
1. "Сегодня ты - это Ты, это истиннее самой истины. Нет никого из ныне живущих, кто был бы Тобою больше, чем ты Сам." https://vk.com/wall-40708552_1314
2. Нынче Вы это Вы, что правдивее правды.
Ведь никто из живущих не Выйнее Вас! https://otvet.mail.ru/question/77011518
3. Сегодня Ты это Ты, и это истинно как никогда. Среди живых нет никого, кто был бы Тобой больше, чем Ты сам. https://otvet.mail.ru/question/77011518
4. Сегодня ты - это ты, и это истиннее истины. Нет никого, кто бы являлся тобой в большей степени, чем ты сам. https://otvet.mail.ru/question/77011518
5. Сегодня нет другого тебя, кроме тебя самого, и это самая правдивая правда (самая истинная из истин) . Нет никого, кто бы был тобой в большей степени, чем ты сам. https://otvet.mail.ru/question/77011518
6. "Сегодня Ты такой один, и правды нет другой. На всей Земле, средь всех людей Ты есть один такой ". https://otvet.mail.ru/question/77011518
7. Нынче ты – Ты, нет правдЕе правдЫ. И нет никого, кто тебЕе, чем ты. http://norsula.com/wisdom/
Автор "сиего" высказывания Теодор Сьюз Гейзель (Доктор Сьюз -псевдоним, девичья фамилия матери) — американский детский писатель и мультипликатор, удостоен Пулитцеровской премии.
Автор таких произведении как:
Кот в шляпе (The Cat in the Hat, 1957)
Гринч — похититель Рождества (How the Grinch Stole Christmas!, 1957)
На тутовой улице (And to Think That I Saw It on Mulberry Street, 1937)
Лоракс (Lorax, 1971)
Хортон (Horton Hears a Who!, 1955)
По его книгам было сделано немало экранизаций, таких как:
1966 — Как Гринч украл Рождество (мультфильм)
1972 — Лоракс (мультфильм, 1972)
1989 — Хроника бутербродной войны (The Butter Battle Book)
2000 — «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри был снят по одноимённой книге Сьюза.
2003 — По его «Коту в шляпе» был снят фильм «Кот», с Майком Майерсом в главной роли.
2008 — 20th Century Fox сняла мультфильм по мотивам сказки Доктора Сьюза «Horton Hears a Who!», вышедший в российский прокат 13 марта 2008 года под названием «Хортон».
2012 год — в российский прокат вышел мультфильм «Лоракс» по книге «The Lorax». Мультфильм повествует об обществе потребления и окружающей среде.
Персонажи принадлежат его кисти.
Сказки доктора Сьюза неоднократно экранизировались советскими мультипликаторами:
1966 — Я жду птенца
1984 — Кот в колпаке
1986 — Добро пожаловать!
1987 — Друзья мои, где вы?
1988 — Король черепах
1989 — Сничи
1992 — Я вас слышу
Его книгу «Места, куда ты пойдешь» (Oh, the Places You'll Go) дарят почти каждому американскому ребёнку на выпускной вечер.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B7
https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Seuss
Спасибо. Выбираю себе 7й вариант!)
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