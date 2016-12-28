Видео дня
Умопомрачительная дрессировка собаки.
Комментарии:
Да здесь и хозяйка будь здоров отжигает!!)) Круто, в таком темпе всё, молодцы!
Да здесь и хозяйка будь здоров отжигает!!)) Круто, в таком темпе всё, молодцы!
"Хорошо я ее выдрессировала!" - думает собака...
"Хорошо я ее выдрессировала!" - думает собака...
На это можно смотреть вечно)
На это можно смотреть вечно)
А какая радость у собаки! Совершенно счастливая мордаха!
А какая радость у собаки! Совершенно счастливая мордаха!
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