Видео дня

Умопомрачительная дрессировка собаки.

1 На склад!

Комментарии:

0 +
баламошка
28 декабря 2016 00:12

Белый Бим Чёрное ухо)

0 +
lvlarinka
28 декабря 2016 00:15

Да здесь и хозяйка будь здоров отжигает!!)) Круто, в таком темпе всё, молодцы!

0 +
Ретроград
28 декабря 2016 04:35

"Хорошо я ее выдрессировала!" - думает собака...

2 +
Dusina
28 декабря 2016 02:47

На это можно смотреть вечно)

2 +
ИлонаДени
28 декабря 2016 06:54

А какая радость у собаки! Совершенно счастливая мордаха!

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