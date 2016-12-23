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Черно-белая панда решила вступить в схватку со снеговиком, которого сделали работники зоопарка. Этих мишек принято считать милыми и миролюбивыми животными, однако в ролике разрушение снеговика доставляет панде нереальное удовольствие.

1 На склад!

Комментарии:

0 +
Falcosha
23 декабря 2016 00:07

просто панда морковку искала. И к тому же снеговик был неправильным, из двух шаров, а не из трёх.

0 +
lvlarinka
23 декабря 2016 00:24

Эх, тоже захотелось в чистом снегу поваляться... Снеговиков полепить!

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Николай Александрович
23 декабря 2016 01:03

на это можно смотреть вечно ^_^

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