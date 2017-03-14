Видео

Мужчина давал интервью BBC, но тут внезапно появились дети.

Комментарии:

3 +
Olga Makarova
14 марта 2017 00:31

Спасибо за настроение, давно такого славного видео не было)).

2 +
Лана Камилла
14 марта 2017 00:41

Мегапозитивное видео. Родители маленьких детей особенно заценят.

6 +
Selena
14 марта 2017 05:59

А встать он не может, потому-что в трусах))

0 +
Siddal
14 марта 2017 08:18

Няня смешная)))))

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