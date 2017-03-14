Видео
Мужчина давал интервью BBC, но тут внезапно появились дети.
Мужчина давал интервью BBC, но тут внезапно появились дети.
Мегапозитивное видео. Родители маленьких детей особенно заценят.
А встать он не может, потому-что в трусах))
Няня смешная)))))
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