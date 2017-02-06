Видео дня

Шемика Чарльз, мировая рекордсменка и известная как «Королева лимбо», смогла изогнуться так, что проползла под креслами, установленными в аэропорту. Как такое вообще возможно?!

1 На склад!

Комментарии:

1 +
баламошка
6 февраля 2017 00:19

В любую щель пролезет. Стоит всерьёз задуматься о воровской карьере)

8 +
Петрович
6 февраля 2017 00:46

Коллега, это не наш метод, мы же чтим Уголовный Кодекс!
Можно просто намекнуть, что она бы отлично смотрелась среди "Друзей Оушена" вместо ловкого маленького китайца ))

10 +
Feline
6 февраля 2017 05:01

Молодец! Вытерла пыль под стульями! :-))

9 +
Михаил Лихобык
6 февраля 2017 10:21

- Дорогая, я забыл ключи дома. Пролезь под дверь

6 +
Жанетта
6 февраля 2017 13:08

Ночной звонок в дверь.
-Сара, Абрам под каток попал!
-Подождите, сейчас открою!
-Не надо, Сара... Мы его под дверь просунули.

0 +
malush
6 февраля 2017 17:15

в век смартфонизации такое качество видео удручает:(

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