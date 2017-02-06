Видео дня
Шемика Чарльз, мировая рекордсменка и известная как «Королева лимбо», смогла изогнуться так, что проползла под креслами, установленными в аэропорту. Как такое вообще возможно?!
Комментарии:
Коллега, это не наш метод, мы же чтим Уголовный Кодекс!
Можно просто намекнуть, что она бы отлично смотрелась среди "Друзей Оушена" вместо ловкого маленького китайца ))
Молодец! Вытерла пыль под стульями! :-))
- Дорогая, я забыл ключи дома. Пролезь под дверь
Ночной звонок в дверь.
-Сара, Абрам под каток попал!
-Подождите, сейчас открою!
-Не надо, Сара... Мы его под дверь просунули.
в век смартфонизации такое качество видео удручает:(
ВОТ ПРОСТО ДА!
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В любую щель пролезет. Стоит всерьёз задуматься о воровской карьере)