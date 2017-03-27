Видео

Классная японская игра «Не урони пингвина».

Комментарии:

3 +
lvlarinka
27 марта 2017 00:15

Милая игра) И бабушка замечательная!

1 +
Ginger
27 марта 2017 03:56

Ах вот чем развлекают себя японские бабушки на пенсии )))

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