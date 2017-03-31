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Каждую секунду своей жизни вы в первую очередь человек! Не проходите мимо людей, которые нуждаются в вашей помощи.
Каждую секунду своей жизни вы в первую очередь человек! Не проходите мимо людей, которые нуждаются в вашей помощи.
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