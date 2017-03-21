Видео

Как тренируют полицейского щенка.

Комментарии:

2 +
dkdnt
21 марта 2017 00:27

Собака Павлова.

2 +
Chimp
21 марта 2017 01:53

Умненький малыш! Быстро соображает - овчарик, IQ что надо! :-)))

0 +
Яна Новикова
21 марта 2017 08:23

а кормят героином?

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