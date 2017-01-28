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Как надолго занять общительного кота.

4 На склад!

Комментарии:

4 +
Chimp
28 января 2017 00:24

https://www.youtube.com/watch?v=eI-OwHzcQVg
Пустите! Я хочу это видеть! ))))))

6 +
баламошка
28 января 2017 01:40

Отлично придумали. Но шарик движется, и всё, что находится в радиусе 1 метра от него может быть сбито, разбито, поцарапано, обмяукано и зафыркано)

1 +
Chimp
28 января 2017 19:31

А это общительное чудо, к несчастью, может быть "самопоранено" :=(((

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