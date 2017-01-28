Видео дня
Как надолго занять общительного кота.
Комментарии:
Отлично придумали. Но шарик движется, и всё, что находится в радиусе 1 метра от него может быть сбито, разбито, поцарапано, обмяукано и зафыркано)
Отлично придумали. Но шарик движется, и всё, что находится в радиусе 1 метра от него может быть сбито, разбито, поцарапано, обмяукано и зафыркано)
А это общительное чудо, к несчастью, может быть "самопоранено" :=(((
А это общительное чудо, к несчастью, может быть "самопоранено" :=(((
Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий
У авторов мозг удачно в голову вставлен:
-
-
-
22 крутые штуковины для кухни, которые хочется купить прямо сейчас
-
Это выглядит как обычное ограждение на дороге, однако его назначение вас удивит
-
-
8 хитростей, которые помогут сделать лицо визуально более худым
https://www.youtube.com/watch?v=eI-OwHzcQVg
Пустите! Я хочу это видеть! ))))))