Видео дня
Как менялась мода на челки за последние 100 лет.
Комментарии:
Сделал только один вывод: красивую женщину причёской испортить невозможно. Какая разница, что там у неё на голове?
Сделал только один вывод: красивую женщину причёской испортить невозможно. Какая разница, что там у неё на голове?
Не поняла юмора,все прически абсолютно современные.
Не поняла юмора,все прически абсолютно современные.
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Девушки красивые.
Но сейчас носят по-всякому, нельзя приписывать причёску какому-то времени