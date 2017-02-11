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Как менялась мода на челки за последние 100 лет.

3 На склад!

Комментарии:

6 +
Falcosha
11 февраля 2017 00:38

Девушки красивые.
Но сейчас носят по-всякому, нельзя приписывать причёску какому-то времени

4 +
Сергати
11 февраля 2017 08:45

Сделал только один вывод: красивую женщину причёской испортить невозможно. Какая разница, что там у неё на голове?

2 +
Лариса
11 февраля 2017 09:09

Не поняла юмора,все прически абсолютно современные.

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