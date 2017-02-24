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Как делают лапшу в Китае.
Как делают лапшу в Китае.
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Смотрится красиво, но процесс напомнил изготовление фирменной бумаги из слоновьих экскрементов - антисанитария, весь технологический цикл происходит на свежем воздухе. Еще больше удивляет тесто - оно настолько упругое, что совершенно не рвется. Жалко, что без перевода. Восток - дело тонкое...:))