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Итальянец совершил путешествие с помощью скриншотов Google Earth.
Итальянец совершил путешествие с помощью скриншотов Google Earth.
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