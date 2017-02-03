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Художник написал удивительно красивую картину в технике «spray paint art» (рисование баллончиками с аэрозольной краской). Процесс создания рисунка просто завораживает.
Комментарии:
Талант!
Интересно, такие люди всегда были и просто не было инета, чтобы показать их творчество, или они появились недавно...
В Москве, на Новом Арбате, парень такие шедевры за 5 минут рисует. Всегда толпа зрителей собирается.)))
И кого это завораживает?
Таких художников в любом туристическом городе сотни. И у каждого одинаковые шедевры выходят
Если так держать балон, то воздух быстро выйдет и вы получите балон с краской, но без воздуха.
И да. Эта техника называется Shir potreb.
то, что в каждом туристическом городе - это точно! Процесс завораживает... Мы даже один раз сильно заворожились и купили такую картину... А теперь стоит уже лет 5 где-то в кладовке, не знаем куда повесить....
У меня босс съездил в отпуск в Италию, пришел в восторг от "ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ!!! ТАМ ХУДОЖНИКИ ОГНЕМ ТВОРЯТ!!!", скупил там эти шедевры и весь офис ими разукрасил.
Три из них как раз напротив меня теперь висят (.
В общем, процесс создания рисунка может и завораживает, но результатами этого процесса лучше глаза не мучить.
Аэрозолем на мастихин. И им уже писать - неожиданный ход. А вообще - техника интересная. Но результат я бы тоже у себя не повесила.
В Краснодаре на ул. Красной парень тоже такие шедевры рисует.)
Хотеть!
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И таки-да - интересен процЕсс создания рисунка :)))