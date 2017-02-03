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Художник написал удивительно красивую картину в технике «spray paint art» (рисование баллончиками с аэрозольной краской). Процесс создания рисунка просто завораживает.

4 На склад!

Комментарии:

7 +
Chimp
3 февраля 2017 00:21

И таки-да - интересен процЕсс создания рисунка :)))

0 +
Михаил Лихобык
3 февраля 2017 07:36

Талант!
Интересно, такие люди всегда были и просто не было инета, чтобы показать их творчество, или они появились недавно...

8 +
Виктор Викторов
3 февраля 2017 08:41

В Москве, на Новом Арбате, парень такие шедевры за 5 минут рисует. Всегда толпа зрителей собирается.)))

1 +
XXXL
3 февраля 2017 10:52

И кого это завораживает?

3 +
Женя Калинина
3 февраля 2017 11:26

Таких художников в любом туристическом городе сотни. И у каждого одинаковые шедевры выходят

3 +
Жепочка Каканов
3 февраля 2017 12:14

Если так держать балон, то воздух быстро выйдет и вы получите балон с краской, но без воздуха.
И да. Эта техника называется Shir potreb.

1 +
Виктория Седакова
3 февраля 2017 12:29

то, что в каждом туристическом городе - это точно! Процесс завораживает... Мы даже один раз сильно заворожились и купили такую картину... А теперь стоит уже лет 5 где-то в кладовке, не знаем куда повесить....

3 +
Helga
3 февраля 2017 12:44

У меня босс съездил в отпуск в Италию, пришел в восторг от "ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ!!! ТАМ ХУДОЖНИКИ ОГНЕМ ТВОРЯТ!!!", скупил там эти шедевры и весь офис ими разукрасил.
Три из них как раз напротив меня теперь висят (.
В общем, процесс создания рисунка может и завораживает, но результатами этого процесса лучше глаза не мучить.

2 +
Nika Bedrossian
3 февраля 2017 16:01

Аэрозолем на мастихин. И им уже писать - неожиданный ход. А вообще - техника интересная. Но результат я бы тоже у себя не повесила.

2 +
Ника Бубльгумова
3 февраля 2017 16:30

В Краснодаре на ул. Красной парень тоже такие шедевры рисует.)

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