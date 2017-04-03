Видео
Хозяйка зовет к себе собак по имени. Вот это я понимаю, дрессировка.
Хозяйка зовет к себе собак по имени. Вот это я понимаю, дрессировка.
у трехлетних детей так сразу не получится)
Трехлетние дети и на границе не служат.
Насколько поняла, это бордер колли - пастушьи собаки. Выдрессированы отлично. А детей привела в пример, потому что по интеллекту схожи, но если поставить десяток малышни, то боюсь они не с первого раза услышат свое имя)
По интеллекту схожи?! Откуда это сходство вы взяли? Очеловечивать собаку - большая ошибка. Абсолютно ничего общего.
вам нравится казуистикой заниматься? вы же прекрасно понимаете о чем я)
Не понимаю. Казуистика - сравнивать интеллект собаки и ребенка.
Тролль сравнивает детей и собак, это да.
Сможете ли вы угадать, кто это целуется: реальная пара или друзья?
Что происходит с вашим телом, когда перед сном вы сидите в телефоне
17 прекрасных камней, которые доказывают, что бриллианты — не лучшие друзья девушек
16 фотографий, доказывающих, что наука круче любого искусства
Этим бытовым хитростям больше 100 лет, но многие до сих пор о них не слышали
Тест: Узнайте, какая песня стала бы идеальным саундтреком к вашей жизни
13 доказательств того, что братья и сестры могут быть настоящими засранцами
Тест: Как хорошо вы помните содержание сказок, которые читали в детстве?
20 фотографий первой сакуры в Японии, наполненных ожиданием весны
Экстренный вызов обернулся для семьи этого пожарного долгожданным счастьем
Вызывает такой восторг, что собаки знают свои клички?