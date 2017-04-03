Видео

Хозяйка зовет к себе собак по имени. Вот это я понимаю, дрессировка.

Комментарии:

-5 +
XXXL
3 апреля 2017 08:39

Вызывает такой восторг, что собаки знают свои клички?

4 +
Selena
3 апреля 2017 09:08

у трехлетних детей так сразу не получится)

-4 +
XXXL
3 апреля 2017 09:26

Трехлетние дети и на границе не служат.

5 +
Selena
3 апреля 2017 09:39

Насколько поняла, это бордер колли - пастушьи собаки. Выдрессированы отлично. А детей привела в пример, потому что по интеллекту схожи, но если поставить десяток малышни, то боюсь они не с первого раза услышат свое имя)

-3 +
XXXL
3 апреля 2017 10:14

По интеллекту схожи?! Откуда это сходство вы взяли? Очеловечивать собаку - большая ошибка. Абсолютно ничего общего.

3 +
Selena
3 апреля 2017 10:16

вам нравится казуистикой заниматься? вы же прекрасно понимаете о чем я)

-5 +
XXXL
3 апреля 2017 10:24

Не понимаю. Казуистика - сравнивать интеллект собаки и ребенка.

3 +
Мария Денисова
3 апреля 2017 10:26

Это он типа тролльььь.

-6 +
XXXL
3 апреля 2017 10:26

Тролль сравнивает детей и собак, это да.

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