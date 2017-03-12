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Хозяйка сказала щенку «Я тебя люблю», и питомец попытался ей ответить.

Комментарии:

-2 +
Макар Телятников
12 марта 2017 00:06

ну, да... собаки нас любят. в чем новость? в том, что они не стесняются говорить об этом? в том, что они искреннее нас?

-1 +
баламошка
12 марта 2017 00:18

Очевидно, что собака умнее хозяйки.

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