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Хозяйка сказала щенку «Я тебя люблю», и питомец попытался ей ответить.
Хозяйка сказала щенку «Я тебя люблю», и питомец попытался ей ответить.
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ну, да... собаки нас любят. в чем новость? в том, что они не стесняются говорить об этом? в том, что они искреннее нас?