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Этот огромный петух покорил пользователей соцсетей.

Комментарии:

1 +
Feline
23 марта 2017 00:08

Это не петух большой, а домик маленький! :-))

1 +
lvlarinka
23 марта 2017 00:33

О, Господи! Что это за динозавр в перьях?))

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