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Этот парень сделал куклу-тираннозавра с естественными анатомическими движениями. Вот это действительно круто!
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Очень динамично, пафосно и мурашчато.
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