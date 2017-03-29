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Эмоциональные итальянцы пробуют русские супы.
Эмоциональные итальянцы пробуют русские супы.
Насколько мило и очаровательно они говорят «Какая гадость!» ))
Но тогда мы бы никогда не узнали, что «больщ» готовят «большевики». ))
Спасибо, посмеялась, было интересно наблюдать за реакцией))
Итальянцы - забавные ) прокисший оливье -ха-ха-ха, так и не угадали, что там квас, наверное, просто не знают что это такое )))
а как их поверг в шок рассольник))) рассол с огурцами в супе- какой кошмар!!!!
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