Видео

Эмоциональные итальянцы пробуют русские супы.

Комментарии:

3 +
Falcosha
29 марта 2017 00:05

нельзя такое в полночь смотреть.
Пойду посмотрю, что в холодильнике новенького

2 +
dkdnt
29 марта 2017 00:11

Насколько мило и очаровательно они говорят «Какая гадость!» ))

-2 +
Chimp
29 марта 2017 00:16

Так бы и макнуть их недовольные мины в эти плошки-тарелочки! И кто придумал мучать бедных макаронников? Пусть едят свою пасту с утра до вечера )))

3 +
dkdnt
29 марта 2017 00:18

Но тогда мы бы никогда не узнали, что «больщ» готовят «большевики». ))

1 +
marshwiggle
29 марта 2017 01:11

А у нас такие супы... Иногда бывают (картофельный суп с мангольдом):

1 +
Ginger
29 марта 2017 02:51

Спасибо, посмеялась, было интересно наблюдать за реакцией))
Итальянцы - забавные ) прокисший оливье -ха-ха-ха, так и не угадали, что там квас, наверное, просто не знают что это такое )))
а как их поверг в шок рассольник))) рассол с огурцами в супе- какой кошмар!!!!

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