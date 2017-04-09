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Две милые кошки звонят в колокольчик, чтобы попросить еду.
Две милые кошки звонят в колокольчик, чтобы попросить еду.
Серая - читер!
За кошек обидно
Вот тоже самое почувствовала. Зачем так изводить животных, которые просто хотят поесть.
Интересно, если бы за звонок в колокольчик белой кошки, еду тоже давали белой кошке, как быстро серая просекла бы, что звонить надо в свой?
Издевается, сволочь, над кошками. Нужно было лапой не по звонку, а по морде дрессировщику дать и весь корм у него отнять.
- Эй, человек (звонит в колокольчик)! Неси обед!"
Так что еще неизвестно, кто тут хозяин и кто над кем издевается. Бедный мужик с ног сбился - таскать котярам кусочки.
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