Видео

Две милые кошки звонят в колокольчик, чтобы попросить еду.

Комментарии:

1 +
Chimp
9 апреля 2017 00:18

Красотульки! Иван Петрович Павлов очень гордился бы такой работой!
На склад! ))))))))))

1 +
marshwiggle
9 апреля 2017 01:06

Серая - читер!

6 +
Татьяна
9 апреля 2017 01:25

За кошек обидно

2 +
Мозговзрыватель 007
9 апреля 2017 02:19

Вот тоже самое почувствовала. Зачем так изводить животных, которые просто хотят поесть.

3 +
Фрекен Бок
9 апреля 2017 07:43

Интересно, если бы за звонок в колокольчик белой кошки, еду тоже давали белой кошке, как быстро серая просекла бы, что звонить надо в свой?

1 +
баламошка
9 апреля 2017 10:29

Издевается, сволочь, над кошками. Нужно было лапой не по звонку, а по морде дрессировщику дать и весь корм у него отнять.

0 +
Ретроград
9 апреля 2017 10:49

- Эй, человек (звонит в колокольчик)! Неси обед!"
Так что еще неизвестно, кто тут хозяин и кто над кем издевается. Бедный мужик с ног сбился - таскать котярам кусочки.

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