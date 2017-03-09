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Досмотр на лесной дороге.
Досмотр на лесной дороге.
Какая прелестная нагленькая хищница!
Красноречивый хвост
- Лейтенант Белкин! Орехи задекларировали?
Декларировали-декларировали, да не выдекларировали...((
Ну вот, опять только бланки попортили...(
Балаболки белки блеклые бланки белили лапками
Угрожающее движение хвостом восхитительно ))
Белка-хвостоподметатель. )
че-то мне не нравятся такие белки-качки)
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- Есть чё? А если найду?))