Видео

Доброе видео о том, что всегда нужно оставаться людьми.

Комментарии:

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Ирина Брамс
10 марта 2017 00:05

Вариация с детьми известной рекламы пива Guinness.

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