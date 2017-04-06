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Девушка поет в колодец песню «Hallelujah» Леонарда Коэна. Очень красиво.
Девушка поет в колодец песню «Hallelujah» Леонарда Коэна. Очень красиво.
хороший голос.
А за вертикалку руки оторвать
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