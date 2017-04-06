Видео

Девушка поет в колодец песню «Hallelujah» Леонарда Коэна. Очень красиво.

Комментарии:

0 +
Feline
6 апреля 2017 00:10

ЗдОрово! (клик)

2 +
Falcosha
6 апреля 2017 00:12

хороший голос.
А за вертикалку руки оторвать

0 +
Paxroman
6 апреля 2017 00:13

Ничего себе. Волшебный колодец!

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