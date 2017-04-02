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Дети пытаются описать цвета человеку, который никогда ничего не видел.
Дети пытаются описать цвета человеку, который никогда ничего не видел.
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