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10-месячный малыш впервые увидел близнеца своей мамы. Его реакция бесподобна.

Комментарии:

2 +
lvlarinka
4 апреля 2017 00:47

Наглядная иллюстрация когнитивного диссонанса )

1 +
Olga Makarova
4 апреля 2017 02:19

Такое ощущение, что в дверях остался третий близнец его мамы.
Ну, или хотя бы дед Мороз)).

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