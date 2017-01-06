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10-летняя девочка с аутизмом поборола свой страх и вместе со школьным хором спела легендарную песню Леонарда Коэна «Hallelujah». Невероятно красивое и трогательное исполнение!
Комментарии:
Очень красиво спела! И девочка очень симпатичная! :-))
Очень красиво спела! И девочка очень симпатичная! :-))
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Я уже сколько раз пересмотрел, каждый раз с открытым ртом.
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Тронуло до слез. Несмотря на нестройные (по понятным причинам) ряды ребятишек, пение оказалось удивительно красивым. Побольше таких душевных историй. Настоящий рождественский подарок! Спасибо :)))))))))