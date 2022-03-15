Загляните в каналы от AdMe.ru — окунитесь в мир добрых и вдохновляющих постов
AdMe.ru — электронный журнал о светлой стороне жизни и о творчестве во всех его проявлениях. Наши авторы вкладывают душу в свое дело и публикуют для вас, дорогие наши читатели, каждый день десятки постов, где можно найти огромный простор для вдохновения и почерпнуть множество оригинальных идей для повседневной жизни.
На нашей площадке можно окунуться в мир захватывающей информации и провести время с пользой, узнавая много нового, расширить свой кругозор и хорошенько размять мозги, решая нестандартные задачки и проходя разнообразные тесты.
У нас каждый найдет что-то свое: нетривиальные истории о жизни, гениальные лайфхаки и советы, ошеломляющие факты и миленькие фотографии, которые призваны повысить уровень гормонов счастья. Используйте наш контент, чтобы дать себе отдых от повседневных забот, взбодриться и ощутить прилив энергии.
Разбавьте свою ленту новостей добрыми постами от AdMe.ru.
Друзья, присоединяйтесь к нашим каналам на всех площадках!
- Наш канал в Telegram: https://t.me/adme_ru_official
- В «Яндекс.Дзен»: https://zen.yandex.ru/adme.ru
- В «Пульс»: Mail.ru: https://bit.ly/3vGukGl
Давайте сделаем мир чуточку добрее!