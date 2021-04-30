Вся экзотика Камеруна в 17 аутентичных снимках travel-фотографа

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Зия Актурер — турецкий travel-фотограф, который совмещает творчество с работой страхового агента. В 2006 году, после поездки на Филиппины, он купил свою первую профессиональную камеру. Вскоре Зия понял, что travel-фотография — именно то, чему он хочет посвятить жизнь. Спустя пару лет он оставил свою основную работу, чтобы больше путешествовать и исследовать мир через объектив камеры. Сегодня Зия — успешный стоковый фотограф (посмотрите его портфолио на Depositphotos). Он специализируется на экзотических пейзажах и портретных фотографиях жителей далеких стран. Пару лет назад авиакомпания пригласила Зию посетить Камерун и передать его красоту с помощью фотографии. Узнайте историю увлекательного творческого путешествия автора, а также откройте для себя самобытную Африку в его атмосферных снимках.

Зия Актурер использовал Nikon D750 и набор объективов: Sigma 35mm, Sigma 50mm, Nikon 85mm и Tamron 16—30mm. Универсальная коллекции фотооборудования позволяет ему быть готовым к любой съемке, будь то живописное озеро Петпонун или танцоры Бабунго.

Зия любит снимать как людей, так и пейзажи. Он считает своей миссией изучение экзотических культур с помощью камеры. По словам фотографа, продажа снимков на Depositphotos — отличный бонус, но не основная цель. Поэтому он легко выбирает объекты для съемки и устанавливает личные связи с героями и местами.

Зия считает, что на курсах и в книгах по фотографии можно найти много профессиональных советов, но гораздо важнее осваивать дело на практике и иметь мотивацию. Любовь к путешествиям стала для него стимулом к развитию навыков и изучению потенциала своего оборудования. В результате в 2015 году Зию пригласили поехать в Камерун в качестве фотожурналиста. Его задачей было показать миру красоту этой малоизвестной страны.

По словам Зии, главное, что пригодится во время поездки в ​​Камерун, — французский язык. Также вам понадобится местный гид с надежным внедорожником. В Камеруне нет общественного транспорта, а междугородние дороги могут стать настоящим испытанием из-за ям.

Зии потребовалось около двух недель, чтобы посетить несколько племенных королевств Камеруна (всего их около 450), деревни пигмеев и побережье.

Больше всего фотографа впечатлило королевство Бабунго, которое находится в северной части Камеруна. «Мы провели там две ночи и видели традиционные африканские танцы. Группы танцоров сменяли друг друга, исполняя свои ритуалы, играя на тамтамах и флейтах. Они прогоняли злых духов и призывали добрых. Я чувствовал себя будто на съемочной площадке!»

Яркие впечатления у фотографа оставило и озеро Петпонун. По его мнению, это одно из самых живописных мест Камеруна. Величественное озеро окружают красивые, ухоженные бунгало. Здесь гости могут заняться различными видами спорта, например, покататься на водных лыжах, поиграть в теннис или бадминтон. Также туристам предлагают поплавать на моторной лодке, паруснике и настоящем каноэ.

Портретным фотографам обычно нелегко работать в Камеруне, поскольку большинство местных жителей не любят, когда их снимают, и просят за это деньги. Но если вам удастся наладить отношения с местными, можно рассчитывать на содействие. Камерунцы (особенно дети), с которыми Зия активно общался, с удовольствием позировали и даже приглашали его к себе домой.

«Если ваша модель красива, то и фото будет красивым», — считает Зия Актурер. В Камеруне он часто выбирал героев съемки по выражению лица или одежде, поскольку они много говорят о личности и образе жизни. Любимые модели фотографа — местные дети, которых он снимал в условиях естественного освещения.

В отличие от довольно открытых и общительных жителей Бабунго, пигмеи Багели менее дружелюбны. Все потому, что они не часто контактируют с представителями других племен или национальностей. Пигмеи строят простые хижины и живут в уединенном, отдаленном районе, куда можно добраться только на каноэ.

Фотографа очень впечатлило общение с 25-м королем Бабунго Ндофуа Зофоа III. «Учитывая его одежду и уверенную позу, ему даже не нужно говорить, что он король. Он провел много времени в Италии, Испании и Америке и может говорить по-французски и по-английски. Также у короля 58 детей», — рассказал Зия Актурер.