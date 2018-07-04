Учительница ради эксперимента воссоздала в своем классе тоталитарный режим. И ученики ее удивили

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Учительница Диана Лейгерман (Diana Leygerman) из США креативно подходит к преподаванию литературы. Например, перед тем как изучить с детьми роман Джорджа Оруэлла «1984», она ставит необычный социальный эксперимент: воссоздает в классе тоталитарный режим. В этом году результат эксперимента оказался неожиданным.

Редакция AdMe.ru изучила твиттер девушки и спешит поделиться с вами итогами эксперимента.

Плакат, который Диана разместила на школьной доске, гласит: «Увидел — доложи!»

«ФАКТ: 2 из 3 друзей предадут тебя. #Следизасобой».

Диана рассказывает о своем эксперименте так: «Под предлогом общего блага я превращаю свои занятия в подобие тоталитарного режима, а сама становлюсь диктатором. Я говорю своим ученикам, что им надо улучшить успеваемость перед выпуском, а для этого мы с учителями разработали специальную стратегию, которая уже применялась в других школах по всей стране и имела огромный успех (на самом деле вся эта стратегия — лишь плод моего воображения)». Правила «игры» просты: устрашающие плакаты на школьной доске, поощрение ябедничества, доносы на товарищей. Учительница ввела балльную систему: за полное послушание ребенок получает очки, а за неповиновение или промахи теряет их. Чтобы выделиться среди других в «лучшую» сторону, можно зарабатывать баллы на доносах, тем самым отнимая очки у своих друзей. Ученикам запретили обсуждать указания преподавателя или ставить его слова под сомнение. Были в правилах и исключения. Например, школьник может задать вопрос, если поднимет руку. Однако данное действие придется выполнить, даже если хочется попросить запасной карандаш у товарища.

Диана на вручении премий учителям.

Диана признается, что проводила подобное исследование несколько раз и результаты были примерно одинаковыми: ученики пытались получить как можно больше баллов и во всем покорно следовали приказам. Но в этом году ее ожидало приятное удивление.

© Atlantic Entertainment Group

Кадр из фильма «1984».

Часть ребят, как и предполагалось, приняли условия игры. Однако другие твердо решили бороться с тоталитарным режимом. За несколько дней ученики смогли связаться с администрацией школы, написать жалобные письма и создать плакаты против системы. Дети выходили на митинги в коридоры, топали ногами и отказывались выполнять указания преподавателя.

Ученики Дианы.

Председатель совета учеников, которая даже не училась в этом классе, написала Диане электронное письмо, в котором высказалась против тоталитарного режима и сообщила, что ни в школе, ни в государстве неприемлема диктатура. Учительница решила не отступать и довести эксперимент до конца. Чтобы показать мощь режима, Диана «подкупила» председателя: попросила ее подыграть и публично «уйти в отставку». Преподаватель была уверена, что этот факт сломит натиск протестантов. Но и здесь она ошиблась. Подростки не собирались сдаваться. Они нашли нового лидера и начали сопротивляться с большей силой. Впервые за много лет Диана была вынуждена закончить эксперимент на несколько дней раньше и признать свое поражение. После завершения ребята поделились эмоциями с учителем. Они признались, что не смогли принять тот факт, что их пытались тотально контролировать и влиять на отношение к товарищам. Они поблагодарили Диану за интересный опыт, который позволил взглянуть на себя с новой стороны.

Диана делится со своими подписчиками похвалой, которой ее одарил один из студентов.

Учительница проводила эксперимент не впервые, но рассказала именно об этом опыте, потому что лишь в этом году результат отличался от других. «Мои ученики не сдались и не стали повиноваться правилам. Они сражались за свои права. И победили. Взрослым есть чему у них поучиться. Взрослым достаточно того, что у них есть, они измучены и унижены, в подростках же есть задор борьбы, и они готовы идти до конца. Не надо недооценивать их — они действительно наше будущее. Не надо называть их высокомерными — их высокомерие толкает их вперед. Не становитесь у них на пути — они вас снесут. Помогайте их бунту. Они наши лучшие союзники».