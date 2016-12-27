Тест: Кто вы из героев «Звездных Войн»?

= Это партнерский пост AdMe.ru и Renault =

«Звездные Войны» — эпическая сага о событиях в одной далекой-далекой Галактике. Джедаи, «Звезда смерти», световые мечи, повстанцы и Дарт Вейдер произвели невообразимый фурор и до сих пор продолжают волновать сердца и собирать армии фанатов.

AdMe.ru совместно с Renault подготовил для вас тест, который расскажет, кто же вы из обитателей вселенной «Звездных Войн» и какой космолет KAPTUR предназначен именно для вас. Будет интересно!

Источник фотографий: wdsspr.ru

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  • 27 декабря 2016
  • 13537

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