Тест: Кто вы из героев «Звездных Войн»?

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«Звездные Войны» — эпическая сага о событиях в одной далекой-далекой Галактике. Джедаи, «Звезда смерти», световые мечи, повстанцы и Дарт Вейдер произвели невообразимый фурор и до сих пор продолжают волновать сердца и собирать армии фанатов.

AdMe.ru совместно с Renault подготовил для вас тест, который расскажет, кто же вы из обитателей вселенной «Звездных Войн» и какой космолет KAPTUR предназначен именно для вас. Будет интересно!