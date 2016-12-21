Тест: Как хорошо ты знаешь вселенную «Звездных войн»?

× Ты юнлинг, начинающий свой путь силы! Твои знания о Галактике и джедаях пока не так обширны, но зато остается позавидовать, как много захватывающих открытий ждут тебя впереди. Особенно интересно совершать их вместе с конструкторами LEGO® Star Wars™, благодаря которым ты почувствуешь причастность к вселенной «Звездных войн». Ведь что может быть круче, чем собрать своими руками космический корабль и спасти на нем планету или собрать коллекцию звездолетов?

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× Юный падаван, далеко продвинулся ты, продолжай путь! Сила пробуждается в тебе, хотя пока твоих знаний не хватает, чтобы стать настоящим джедаем. Совершенствуйся и не сворачивай с пути. Пробудить Силу тебе помогут конструкторы LEGO® Star Wars™. Ведь что может быть круче, чем своими руками воссоздать любимую сцену саги или собрать коллекцию звездолетов?

Сделай себе или близкому тебе падавану подарок на Новый год в виде набора LEGO Star Wars. Самый полный ассортимент, включающий эксклюзивные наборы LEGO Star Wars, ты найдешь в сети сертифицированных магазинов LEGO или на сайте www.mir-kubikov.ru.

× Какая честь встретить истинного джедая! Ты уже многое знаешь и умеешь, наверняка посвятил Галактике не один год своей жизни. Закрепить свои знания тебе помогут наборы LEGO® Star Wars™, благодаря которым ты почувствуешь себя частью вселенной «Звездных войн». Ты сможешь собрать настоящую коллекцию мини-фигурок и создать историю Галактики своими руками, осознав всю мощь Силы.

Сделай себе или близкому тебе джедаю подарок на Новый год в виде набора LEGO Star Wars. Самый полный ассортимент, включающий эксклюзивные наборы LEGO Star Wars, ты найдешь в сети сертифицированных магазинов LEGO или на сайте www.mir-kubikov.ru.