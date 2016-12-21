Тест: Как хорошо ты знаешь вселенную «Звездных войн»?

= Партнерский пост AdMe.ru и mir-kubikov.ru =

Многие авторы AdMe.ru — истинные фанаты вселенной «Звездных войн» и уже сходили или собираются пойти на новый фильм «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Думаем, найдется немало наших читателей, солидарных с нами.

Чтобы окунуться в атмосферу любимой киносаги, пройдите тест, который мы создали совместно с сетью сертифицированных магазинов LEGO®. Проверьте, насколько хорошо вы знаете вселенную «Звездных войн»! Может быть, вы знаток — гранд-мастер? Или вы пока лишь юный падаван в этой области? В путь! И да пребудет с вами Сила.

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  • 21 декабря 2016
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