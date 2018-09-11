Спорим, вы не сможете прочитать эти 15 реклам с первого раза?

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Хорошая реклама всегда побуждает воспользоваться услугой или товаром. Над ней работают мастера своего дела, которые вкладывают много сил в конечный результат. Девиз же героев сегодняшней фотоподборки — «И так сойдет!».

AdMe.ru собрал для вас 15 самых креативных реклам и афиш, на которые невозможно смотреть без слез.

1. Когда хотел поздравить с праздником, но слегка ошибся

2. Кофе со вкусом слез одиночества

3. Похоже, у сотрудников министерства культуры появились новые обязанности

4. Ну хоть корова получилась симпатичной

5. График настроения школьников в течение учебного года

6. Получилось даже немного поэтично

7. И так сойдет!

8. «Рукти» звучит интереснее

9. Противостояние здравого смысла и креатива

10. Так себе распродажа

11. Кто такой Пашка-милашка и для чего ему целая машина тюля?

12. Сакашатя — прекрасное имя для девочки... или все-таки для мальчика?

13. Этот гид, может быть, и доступный, только об этом узнаешь не сразу

14. Какой-то странный детский праздник