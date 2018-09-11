Спорим, вы не сможете прочитать эти 15 реклам с первого раза?
Хорошая реклама всегда побуждает воспользоваться услугой или товаром. Над ней работают мастера своего дела, которые вкладывают много сил в конечный результат. Девиз же героев сегодняшней фотоподборки — «И так сойдет!».
AdMe.ru собрал для вас 15 самых креативных реклам и афиш, на которые невозможно смотреть без слез.
1. Когда хотел поздравить с праздником, но слегка ошибся
2. Кофе со вкусом слез одиночества
3. Похоже, у сотрудников министерства культуры появились новые обязанности
4. Ну хоть корова получилась симпатичной
5. График настроения школьников в течение учебного года
6. Получилось даже немного поэтично
7. И так сойдет!
8. «Рукти» звучит интереснее
9. Противостояние здравого смысла и креатива
10. Так себе распродажа
11. Кто такой Пашка-милашка и для чего ему целая машина тюля?
12. Сакашатя — прекрасное имя для девочки... или все-таки для мальчика?
13. Этот гид, может быть, и доступный, только об этом узнаешь не сразу
14. Какой-то странный детский праздник
15. Белые бараны били в барабаны