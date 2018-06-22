Социальная реклама, которая пытается спасти природу, пока не стало слишком поздно

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Земля — это наш общий дом, а потому каждый из нас должен о ней заботиться. Жаль, что об этой простой истине часто забывают. Социальная реклама, пожалуй, один из лучших способов напомнить человечеству: защита окружающей среды — это чрезвычайно важно. Конечно, чтобы заинтересовать людей темой экологии, нужна самая мощная и пронзительная «социалка».

AdMe.ru предлагает оценить подборку именно такой рекламы. А в конце статьи мы подготовили бонус — новое видео от PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). После него вы наверняка посмотрите на животных другими глазами.

Наши океаны тонут в пластике

Что может заставить вас заботиться об окружающей среде?

Защитите себя от глобального потепления

Мы дышим тем, что мы покупаем

На Суматре было вырублено 663 млн деревьев ради производства пальмового масла для зубной пасты.

Дни уборки пляжей

Один выстрел — угроза нашему будущему

Куда девается ваш мусор?

Пока не стало слишком поздно

Пластик портит сцену

Улов дня. Вы бы купили такие «морепродукты» в супермаркете?

Мы отрезаем то, что уже не вырастет снова

Природа пытается нам что-то сказать. Переработай

Это не только дерево. Вырубая леса, мы уничтожаем экосистему

Море не может больше терпеть

Перестаньте скрывать проблемы

Экономьте бумагу

Без рек не будет жизни

Мы тонем. Спасите нас от глобального потепления

Их время ограничено. Время пластика — нет

Бонус: реклама от PETA, которая доказывает, что люди и животные — это одна семья