17 доказательств того, что хорошая социальная реклама должна шокировать

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Реклама — не только двигатель торговли. В умелых руках она превращается в мощный инструмент для информирования и просвещения общества. Яркие и хорошо продуманные образы надолго остаются в памяти людей и заставляют задуматься о важных вещах. AdMe.ru собрал социалку со всего мира, которая затрагивает острые общественные проблемы. И доказывает, что мы все гребем в одной лодке, поэтому для их решения потребуются коллективные усилия.

«Не все селфи одинаковы, но некоторых не должно быть вовсе». Социальная реклама посвящена детям-беженцам

Мальчик прокомментировал свое фото: «Прощаюсь со своими дорогими друзьями».

Компания Land Rover предупреждает о последствиях использования гаджетов за рулем

Сексуальные домогательства к детям часто начинаются с интернет-общения

Правительство Новой Зеландии предупреждает о последствиях распития алкоголя на пляжах

Реклама против домашнего насилия над детьми

«Ремень нужно носить, а не пугать им».

Мощная социалка о донорстве органов

«Я могу не дожить до финального сезона Game of Thrones».

Будьте осторожны с тем, с чем вы соглашаетесь, отправляя свои приватные фото незнакомцам

Еще одна социалка против использования гаджетов за рулем

«Каждая буква может стать последней».

«Алкоголик вредит не только себе»

Реклама бразильского Forbes затрагивает проблемы гендерного неравенства в оплате труда

«Если бы Марк Цукерберг был женщиной, он бы зарабатывал в среднем на 21 % меньше».

«Вы можете выключить это. Они — нет».

Еще одна реклама, посвященная беженцам

«Безопасность никогда не выходит из моды»

«Это не дождь. Это водка»

«Даже любящее прикосновение может убить».

Реклама о вреде курения для мамы и ее ребенка

«Слишком хрупкие для человеческой жадности»

Тонны информации каждый день порождают «информационное ожирение». Выбирайте СМИ с умом

«Мусор не должен определять нашу культуру»

А вам какая реклама запала в душу больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.