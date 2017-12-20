Cколько зарабатывают ведущие самых популярных телевизионных ток-шоу

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Никто не любит, когда лезут к нему в кошелек, но в случае со знаменитостями ситуация всегда складывается чуть иначе. Простые люди, которые наблюдают за звездами, частенько могут задаваться вопросом о том, насколько большой гонорар у селебрити в разных сферах.

AdMe.ru делится информацией о том, сколько зарабатывают звезды на ток-шоу.