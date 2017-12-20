Cколько зарабатывают ведущие самых популярных телевизионных ток-шоу

Никто не любит, когда лезут к нему в кошелек, но в случае со знаменитостями ситуация всегда складывается чуть иначе. Простые люди, которые наблюдают за звездами, частенько могут задаваться вопросом о том, насколько большой гонорар у селебрити в разных сферах.

AdMe.ru делится информацией о том, сколько зарабатывают звезды на ток-шоу.

Кэти Перри — $ 25 млн в год

Что касается различных реалити-шоу, то вот, например, Кэти Перри за участие в American Idol в год получает $ 25 млн.

Эллен Дедженерес — $ 50 млн в год

На данный момент Эллен является одной из самых высокооплачиваемых ведущих телевизионных шоу. За работу в своем «Шоу Эллен Дедженерес» в год она получает $ 50 млн.

Хайди Клум — $ 19 млн в год

С 2004 года Хайди является бессменной ведущей программы «Подиум», которая приносит ей приличный доход: $ 19 млн в год.

Джимми Фэллон — $ 11 млн в год

Джимми Фэллон, даже сменив шоу, не потерял свои деньги. Сейчас он ведущий программы «Сегодня вечером» с гонораром $ 11 млн в год.

Робин Робертс — $ 18 млн в год

Ведущая передачи «Доброе утро, Америка» Робин Робертс имеет зарплату за год в размере $ 18 млн.

Джейми Фокс — $ 3 млн в год

Джейми — ведущий популярной музыкальной телепередачи Beat Shazam, и в год за свою работу он получает $ 3 млн.

Фил Макгроу — $ 88 млн в год

Фил Макгроу как ведущий передачи «Доктор Фил» на данный момент является самым высокооплачиваемым телевизионным ведущим. Его годовая зарплата составляет $ 88 млн.

Джудит Шейндлин — $ 47 млн в год

Джудит — адвокат, писатель и по совместительству ведущая шоу «Судья Джуди». Эта передача пользуется огромной популярностью, поэтому совсем неудивительно, что зарплата Джудит составляет $ 47 млн в год.

Пэт Сейджак — $ 15 млн в год

Американская передача «Колесо фортуны» приносит своему ведущему немаленькие деньги. Так, Пэт Сейджак за год работы в передаче получает $ 15 млн.

Келли Рипа — $ 22 млн в год

Келли Рипа — ведущая ток-шоу Live with Kelly and Ryan. Программа рейтинговая, поэтому Келли имеет хорошую годовую зарплату за свою работу — она получает $ 22 млн.

Опра Уинфри — $ 275 млн в год

Нет, без внимания не останется и Опра Уинфри. Ведущая одноименного шоу получает порядка $ 8 в секунду, а в год ее гонорар составляет $ 275 млн.

Фото на превью fallontonight / Instagram, eastnews

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  • 20 декабря 2017
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