Считаете рекламу назойливой и скучной? У нас есть доказательства, что это не всегда так

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Реклама — это не всегда нудные ролики по телевизору или назойливые сообщения на YouTube, которые прерывают смешное видео. Иногда маркетологи создают такие шедевры, что про коммерческую сторону вопроса забываешь напрочь.

AdMe.ru подобрал для вас 19 примеров рекламы, которая надолго врезается в память.

Каждая конференция зарождает уйму идей в голове

Yahoo Mail позволяет прикреплять к письмам даже очень тяжелые вложения

Реклама карманных версий книг: величайшие авторы в вашем кармане

Время стать вегетарианцем?

Такой вкусный KFC

Чтобы отправить заявку на вакансию тату-мастера, нужно аккуратно раскрасить QR-код на журнальном листе цвета кожи и отсканировать результат

Впечатляющая реклама игры от Nintendo, которая светится ночью

Если ты не робот, не проходи мимо проблем Земли

Реклама компании, которая охраняет ваше авто от кражи

«Они не видят разницы»

«Сотни тысяч морских животных умирают каждый год из-за того, что едят ваши выброшенные пластиковые пакеты».

Реклама карате-школы

Чтобы на себе испробовать удобство кресел Audi

Маркер настолько яркий и стойкий, что с его помощью можно рисовать ограничительные полосы

Наушники как вторые уши

На обложке выпуска журнала Time, посвященного дронам, — тысячи дронов с подсветкой

Реклама таблеток от боли в животе

Штендер, который рекламирует школу йоги, похож на человека в асане «собака мордой вниз»

Визитка компании, которая предлагает услуги мытья машин

Реклама, которая заставляет задуматься

«Если вы будете продолжать загрязнять воду, со временем у вас может не остаться выбора».

А вы в последнее время видели такую рекламу, мимо которой пройти было просто невозможно?