Рекламу придумывают для того, чтобы мы покупали. Но эта создана, чтобы ей восхищаться
Реклама — двигатель торговли. А также креатива, хорошего настроения и иронии. А как иначе объяснишь то, что «Каннские львы» имеют такой успех?
AdMe.ru собрал для вас яркие тому доказательства. Давайте наслаждаться вместе! А что больше всего понравилось?
20. Афиша к фильму «Алиса в Стране чудес»
19. Реклама винной дегустации
«Дух вина»
18. Реклама пива Guinness
17. Социальная реклама против коррупции
«Коррупция должна оставлять пятна»
16. Датчики дождя от Audi
«Когда ливень заливает ветровое стекло, любой встречный автомобиль превращается в монстра»
15. Билборд от McDonald’s
Солнечные часы — меню
14. Креативная реклама презервативов Instinct
«Нет шансов на встречу»
13. Реклама газового баллончика
12. Реклама ароматизированного средства для мытья туалетов Ambi Pur
«Чистота с ароматом страсти»
11. Наушники и гарнитуры JBL
«Блокируем хаос»
10. Оригинальный подход от Pedigree
«Если ваши дети выросли, просто замените их домашними животными»
9. Социальная реклама против курения
«Курение вызывает слепоту»
8. Наружная реклама «Игры престолов»
«В случае появления белых ходоков разбейте стекло»
7. Fiat о вреде алкоголя за рулем
Надпись слева: «Сейчас ты его видишь», надпись справа: «А сейчас нет»
6. Реклама щеток от шерсти животных «3М»
5. Рекламный билборд Audi подсвечивает пешеходов в центре Брюсселя
4. Реклама соуса Tabasco
Он настолько горячий
3. Реклама ополаскивателя для рта Listerine
2. Уличная реклама дезодоранта Ахе
Axe effect в действии
1. Реклама бритвы SCHICK
Бонус: это не настоящая реклама, а конкурсная работа. А жаль
Делитесь с нами примерами своей любимой рекламы в комментариях!
Фото на превью thespiritofwine, guinness