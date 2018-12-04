Пошаговая инструкция для тех, кто хочет помогать людям, но не знает, с чего начать

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= Партнерский пост AdMe.ru и Дирекции Года добровольца в России =

5 декабря — Международный день волонтера. История добровольческого движения по всему миру насчитывает не одну сотню лет, и в последние годы это движение становится все более популярным. По оценкам Организации Объединенных Наций, волонтерство — вторая по численности рабочая сила в мире. Не остается в стороне от этого и Россия. В 2017 году 7 % жителей страны называли себя волонтерами и еще 15 % подтверждали свое участие в добровольческой деятельности. За первое полугодие 2018 года таких людей стало больше: 11 % и 22 % соответственно. По данным фонда «Общественное мнение», сейчас в стране более 14 млн волонтеров. 34 % взрослого населения разделяют идеи добровольчества и участвуют в социально значимой деятельности.

2018 год был объявлен в стране Годом добровольца. В его рамках было проведено множество мероприятий и акций, главная цель которых — объединить тех, кто хочет помогать людям. В течение всего года проводится «Марафон добрых дел»: любой человек может предложить свой добровольческий проект, лучшие из них будут реализованы волонтерами. Осенью стартовала акция «Добро в село»: волонтеры-медики со всей страны ездят по отдаленным малонаселенным пунктам, где на месте проводят консультации, оказывают медицинскую помощь людям и помогают благоустраивать фельдшерско-акушерские пункты. Участники проекта «Мечтай со мной» помогают исполнить самые сокровенные желания тяжелобольных детей и пенсионеров. К Международному дню волонтеров приурочен запуск тематического поезда Года добра в московском метро. Есть и другие акции: это и уже известный многим «Бессмертный полк», и лагерь для эковолонтеров «Экодемия», и конкурс для школьников «Добро не уходит на каникулы», и многое другое. Итоги года подводятся на самом масштабном событии, посвященном волонтерству, — Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве со 2-го по 5 декабря.

Иными словами, добровольческое движение в нашей стране развивается очень активно, однако не все знают, как к нему присоединиться. AdMe.ru вместе с Дирекцией Года добровольца в России подготовили простую инструкцию для тех, кто очень хочет быть волонтером, но пока не понимает, с чего начать.

Подхожу ли я для того, чтобы стать волонтером?

Волонтером может стать любой человек, вне зависимости от пола, возраста, физических особенностей, религиозных и политических убеждений. Все, что для этого нужно, — быть отзывчивым, неравнодушным, доброжелательным и искренне хотеть помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Принято считать, что волонтеры — это в первую очередь студенты. Статистически это действительно так, однако в добровольческом движении есть множество людей старшего возраста, для которых волонтерство — это способ реализовать себя за пределами работы и почувствовать себя важной частью общества. В некоторых регионах России в этом году начнут работу центры «серебряного волонтерства», ориентированные на людей пенсионного возраста (официальный хештег #ДоброСеребро). Пожилые волонтеры занимаются совершенно разной деятельностью. Например, Иван Воронцов из Нижнего Новгорода регулярно проводит для людей утренние зарядки в парке, а до этого был волонтером-судьей на Паралимпийских играх 2014 года в Сочи, участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов и чемпионате мира по футболу. Началась же его волонтерская работа с раскопок в Германии, куда Иван Воронцов отправился в поисках останков своего деда. А Хания Латыпова из Новокузнецка в 2007 году стала инициатором проекта «Ты нужен городу», участники которого помогают людям с ограниченными возможностями и занимаются благоустройством города (например, устанавливают пандусы в поликлиниках, аптеках и других учреждениях). Таких примеров по всей стране множество.

Я решил стать волонтером. Куда мне необходимо обратиться?

Чтобы быть волонтером, совсем не обязательно проходить собеседования или состоять в конкретных организациях. Можно начать делать полезные дела во дворе (например, организовать сбор батареек среди жителей своего дома или благоустроить придомовую территорию), сортировать мусор, отдавать ненужные вещи нуждающимся. Однако участие в добровольческом движении откроет для вас гораздо больше возможностей. Чтобы стать частью этого движения, вы можете зарегистрироваться в информационной системе «Добровольцы России», которая объединяет волонтеров и некоммерческие организации. Сегодня в системе более 470 тыс. человек, 12 тыс. организаций и 20 тыс. мероприятий и проектов. На портале добровольцыроссии.рф регулярно публикуются новости о добровольчестве, а в разделе «Обучение» запущены бесплатные онлайн-курсы о волонтерстве, которые открыты для всех желающих. Кроме того, вы можете оставить на сайте обращение, связанное с вопросами добровольчества. Благодаря системе «Добровольцы России» в разных мероприятиях приняли участие уже более 110 тыс. человек. К ним можете присоединиться и вы. На портале создается личный профиль, в котором сохраняются все мероприятия и проекты, в которых вы приняли участие.

Я зарегистрировался на портале. Что мне делать дальше?

Дальше вы можете выбрать интересные для себя мероприятия. Волонтерство в России реализуется более чем по 15 направлениям. Это и медицинское волонтерство, и благоустройство улиц, и помощь пострадавшим от стихийных бедствий, и участие в различных крупных международных мероприятиях. Есть волонтеры в сфере образования, киберволонтеры, которые помогают отслеживать недопустимый контент в интернете, волонтеры, которые учат финансовой грамотности, и другие. В любом случае можно подобрать занятие по душе.

Вот примерный список того, чем вы можете заняться. Медицинское волонтерство (помощь медицинскому персоналу в больницах, популяризация ЗОЖ, ответственного отношения к здоровью, профилактики и кадрового донорства). Существуют организации общего профиля, присоединиться к которым могут люди и без медицинского образования, например «Волонтеры-медики». Некоторые организации занимаются оказанием специализированной помощи. Например, участники организации «Операция Улыбка» оказывают медицинскую помощь детям и подросткам с расщелинами губы, неба и другими лицевыми деформациями.

«Волонтеры Победы» (помощь ветеранам, сохранение исторической памяти, помощь в организации парада Победы и шествия «Бессмертного полка», благоустройство памятных мест и воинских захоронений). Сайт организации.

Волонтеры городской среды (благоустройство территорий, создание комфортной и доступной среды). Например, благоустройству посвящен проект «Городские реновации» общероссийской организации «Студенты России». Почитать о проекте можно здесь.

Волонтеры чрезвычайных ситуаций (помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и других ЧС, обеспечение безопасности на мероприятиях). Один из примеров — «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

Корпоративное волонтерство (участие в волонтерстве в качестве сотрудника организации, общие проекты корпоративной социальной ответственности компаний, такие как сохранение природы, помощь детям, благоустройство территорий, сбор мусора, а также применение своих профессиональных навыков для помощи нуждающимся на некоммерческой основе). Подробнее можно почитать здесь.

Волонтеры-поисковики (поиск пропавших людей). Самая известная и влиятельная организация — «Лиза Алерт». Помимо этого, существует множество поисково-спасательных отрядов в регионах. Например, в Вологодской области поиском пропавших детей занимается отряд «ЮК Спас».

Социальное волонтерство (помощь бездомным людям, детям-сиротам, тяжелобольным, постояльцам хосписов и нуждающимся).

Событийное волонтерство (волонтеры FIFA, Олимпийских игр и др.).

Культурное волонтерство (помощь учреждениям культуры, в том числе музеям, театрам, библиотекам, создание туристических маршрутов по городам, помощь в восстановлении культурных объектов, проведение арт-терапии, организация мероприятий в сфере культуры и искусства).

Экологическое волонтерство (помощь в сохранении природы, популяризация раздельного сбора мусора, озеленение, уход за животными).

Инклюзивное волонтерство (создание безбарьерного, инклюзивного сообщества, адаптация людей с ограниченными возможностями). Тематическими направлениями волонтерства в нашей стране занимается огромное количество организаций, в качестве примеров представлены лишь самые масштабные. Этими направлениями волонтерская деятельность не ограничивается.

Если же у вас есть собственный волонтерский проект, вы можете поучаствовать с ним во всероссийском конкурсе «Доброволец России», который ежегодно проводится с 2010 года. Нынешний же год стал для конкурса рекордным: на него было подано свыше 15 тыс. заявок (это в 10 раз больше, чем в прошлом году). Победители конкурса получают финансовую, информационную и организационную поддержку в реализации проектов. Например, в этом году лауреаты получат гранты на развитие своих социальных инициатив в размере до 1 млн рублей.

Есть ли у добровольцев какие-то обязанности?

Волонтеры не получают за свою работу денег, однако не стоит забывать, что они зачастую помогают людям, которые оказались в самых трудных жизненных ситуациях и которые как никто другой нуждаются в поддержке и утешении. Именно поэтому волонтер несет ответственность за благополучие других людей. Кроме того, добровольцы работают друг с другом и со специалистами в той или иной области. Вы должны уметь и быть готовы работать в команде, соблюдать графики и сроки, а также уважительно относиться к своим партнерам и тем людям, которым вы помогаете. Главное же — нести ответственность за доверенное дело и вкладывать душу в то, чем вы занимаетесь.

А что я получу взамен?

Становясь волонтером, вы отдаете свои силы и время. Однако взамен получаете намного больше. Добровольчество дарит человеку ощущение полной жизни, дает возможность чувствовать себя полезным и нужным, помогает менять мир вокруг себя и дарить надежду тем, кто отчаялся. Участие в волонтерской деятельности позволяет попробовать себя в разных сферах деятельности, приобрести новые полезные навыки и новый опыт.

Помимо этого, добровольчество дает множество нематериальных благ. Знакомство с интересными людьми и полезные связи. Добровольчество — огромное сообщество, объединяющее людей с разным жизненным опытом и бэкграундом, разных профессий и возрастов, а иногда и из разных стран. В один день вы можете встретить врача с 20-летним опытом, который лечил детей в далекой африканской стране, в другой — переводчика, который участвовал в саммите «Большой двадцатки».

Добровольчество — огромное сообщество, объединяющее людей с разным жизненным опытом и бэкграундом, разных профессий и возрастов, а иногда и из разных стран. В один день вы можете встретить врача с 20-летним опытом, который лечил детей в далекой африканской стране, в другой — переводчика, который участвовал в саммите «Большой двадцатки». Возможность участвовать в международных мероприятиях. Это могут быть и спортивные соревнования (вспомним тот же чемпионат мира по футболу), и кинофестивали, и заседания ведущих международных организаций, и многое другое. Кроме того, существует масса мероприятий для самих добровольцев. Например, сейчас в Москве проходит Международный форум добровольцев, в рамках которого организованы различные мастер-классы и встречи с интересными людьми, интерактивные площадки для общения, презентации лучших волонтерских проектов страны и так далее.

Карьерный рост. Для многих крупных компаний участие в волонтерских проектах — это большой плюс в резюме. Кроме того, опыт волонтерства помогает научиться работать в команде, взаимодействовать с общественными организациями и органами власти и решать многие другие задачи, которые впоследствии могут пригодиться в трудовой деятельности. Например, волонтерами одного из благотворительных фондов Челябинска руководит 14-летний Данил Кирпиченко: он координирует работу фонда, проводит различные мероприятия и ведет странички в социальных сетях. Все это — отличный опыт для школьника, который пригодится во взрослой жизни.

Для многих крупных компаний участие в волонтерских проектах — это большой плюс в резюме. Кроме того, опыт волонтерства помогает научиться работать в команде, взаимодействовать с общественными организациями и органами власти и решать многие другие задачи, которые впоследствии могут пригодиться в трудовой деятельности. Например, волонтерами одного из благотворительных фондов Челябинска руководит 14-летний Данил Кирпиченко: он координирует работу фонда, проводит различные мероприятия и ведет странички в социальных сетях. Все это — отличный опыт для школьника, который пригодится во взрослой жизни. Добровольцам часто открыт доступ туда, куда обычному человеку не попасть. Например, у добровольцев Московского зоопарка всегда есть бесплатный проход на территорию зоопарка и доступ в разные его помещения, есть возможность посещать питомники с животными, работать в одной команде с учеными-зоологами и получать билеты на различные мероприятия. Волонтеры на спортивных и других мероприятиях могут общаться со своими кумирами лицом к лицу и всюду сопровождать их. А волонтеры, участвующие в разных деловых саммитах и встречах, вживую наблюдают за тем, как совершаются исторические события, которые остальные люди видят лишь по телевизору.