4 причины, почему люди по всему миру начали отказываться от известных брендов

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Маркетологи тратят кучу времени на то, чтобы влюбить покупателя в бренд. Их миссия заключается в том, чтобы вы не задумываясь протянули руку и взяли с полки модный товар. Специалисты по продажам знают, что потребитель выбирает не разумом, а сердцем. Именно поэтому вы неосознанно покупаете love-бренды и не думаете о последствиях. Хотя весь мир уже давно отказывается от спонтанных покупок.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему вам хочется купить именно этот телефон / шкаф / стиральный порошок? Разве все дело только в функционале, вкусе или внешних признаках? AdMe.ru решил разобраться, почему мы так любим некоторые бренды.

Какие love-бренды вы покупаете?

Крупные компании тратят миллионы долларов на изучение своих покупателей. Они проводят опросы, ставят эксперименты и потихоньку приручают нас. Мировые бренды делают так, что без них мы не можем представить свою жизнь. Волшебство? Нет. В мире профессионального маркетинга есть понятие «love-бренд». Это бренд, к которому лояльно большинство покупателей. Та самая марка одежды / электроники / мебели, которую мы выбираем почти с ходу. Еще бы, ведь потребителя убедили, что только этот товар сделает его красивым, здоровым и успешным. Только в этом автомобиле вы похожи на Бонда. Без этого телефона вы отстанете от жизни. А этот кофе отлично смотрится на снимках в Instagram.

Как вы попадаете в ловушку love-брендов

У мировых love-брендов есть несколько трюков, которые помогают им поймать нас на крючок. Понятная история. Бренд рассказывает о себе так, будто это и ваша история тоже? Он заставляет вас мечтать? Позволяет ненадолго стать тем, кем вы мечтали быть: молодым, успешным, стройным, спортивным, умным или веселым?

Бренд рассказывает о себе так, будто это и ваша история тоже? Он заставляет вас мечтать? Позволяет ненадолго стать тем, кем вы мечтали быть: молодым, успешным, стройным, спортивным, умным или веселым? Чувственность. Бренд заставляет вас испытывать сильные эмоции. Предвкушение обладания или радость от того, что ваши простыни белее, чем у соседки. У бренда есть цвет, форма или вкус, которые вызывают у вас сильные чувства еще до того, как вы заплатили за него.

Бренд заставляет вас испытывать сильные эмоции. Предвкушение обладания или радость от того, что ваши простыни белее, чем у соседки. У бренда есть цвет, форма или вкус, которые вызывают у вас сильные чувства еще до того, как вы заплатили за него. Интимность. У потребителя создаются личные отношения с брендом и возникает чувство, что эта вещь создана именно для него. Итак, ловушка захлопнулась. Вы покупаете пару джинсов за $ 200, а не за $ 30, потому что на них есть заветная бирка. Вы стоите в очереди за стаканчиком кофе, на котором напишут ваше имя. Вы пыхтите, но самостоятельно собираете мебель, которая стоит не так уж и дешево. Вы попались. Ну и что в этом плохого?

Десятилетия 1990–2000-х можно смело назвать временем поклонения брендам. Человек, с ног до головы обвешанный фирменными логотипами, не вызывал насмешек. Но сегодня покупатели по всему миру отказываются от брендированных товаров. И вот почему.

1. Люди не хотят становиться ходячей рекламой

Бренд использует вас как рекламный щит. Вы покупаете футболку с логотипом производителя и платите ему деньги за то, что фактически рекламируете его одежду. Немного нелогично, не находите? Взгляните на фото модных блогеров в Instagram: сумки, косметика, телефоны — все эти вещи покрыты фирменными надписями. Впрочем, крупные бренды услышали пожелания покупателей и начали маскировать бирки на одежде. Сегодня уже не модно носить одежду и аксессуары с логотипом производителя.

2. Покупатели не хотят переплачивать

Ретейлеры-гиганты вроде Guess и Crocs закрывают сотни магазинов. Просто потому, что люди отказываются у них покупать. На смену популярным маркам пришел товар no name (без имени). Так, интернет-магазин Amazon поймал волну и начал выпускать безымянную одежду, которая по качеству не уступает известным маркам. Зачем платить $ 50 за футболку, которая продается за $ 12 на Amazon? Мода умирает. Опросы показывают, что современные люди отказываются от одежды на выход и все чаще носят джинсы и футболки. Марк Цукерберг и Стив Джобс показали всему миру, что миллиардер может ходить в самой обычной одежде. И миру понравилось. Дешевой одежды стало слишком много и бренды уже мало что значат. И если в России люди экономят на одежде из-за нестабильного экономического положения, то в США от брендов отказываются из принципа. Покупатели предпочитают копеечные базовые вещи, потому что их качество ничем не отличается от брендовых, а биркой уже никого не удивишь.

3. Люди поняли, что впечатления важнее вещей

Миллениалы больше не покупают кучу вещей. Вместо того чтобы забивать дом бесполезным хламом, эти люди путешествуют, встречаются с друзьями и посещают культурные мероприятия. А недавно еще и ученые доказали, что счастье можно купить. Правда, свои деньги нужно тратить не на материальные предметы, а на создание багажа позитивных впечатлений. Материальные блага приносят куда меньше радости, чем весело проведенные выходные или поход на концерт. Современное общество пресытилось вещами и теперь жаждет пищи для души.

4. Покупатели догадываются, что под прикрытием бренда им продают кое-что лишнее

Вы заметили, что love-бренды никогда не ходят в одиночку? Покупка навороченной модели смартфона — только начало. Потому что придется приобретать модные беспроводные наушники, запасное зарядное устройство, фирменный чехол и кучу аксессуаров, без которых вы могли бы спокойно обойтись. Но нет — гении маркетинга под брендовым соусом продадут вам массу ненужных вещей. Love-бренд не продает вам вещи — он продает свое имя. А на чем оно будет написано, не так уж и важно, потому что лояльный покупатель еще до покупки уверен в высоком качестве товара. Как понять, что вы стали тем самым лояльным покупателем? Вы купите вещь привычного бренда даже без скидки. У вас нет определенного плана покупок, вы заглядываете в любимый магазин просто так, развеяться. У вас есть бриллиантовые скидочные карты.

Пара слов о том, как отказаться от love-брендов

Если вы решили отказаться от бесполезной траты денег, загляните сюда. Этот сайт оценивает этичность брендов по нескольким параметрам: экологичность, отказ от дешевой рабочей силы и толерантность.

Не копите кучи дешевой одежды. Перед тем как купить какой-нибудь предмет гардероба, прикиньте, будете ли вы надевать его не меньше 30 раз. Таким лайфхаком пользуются эксперты по этичному потреблению.

Авторы книги «Счастливые деньги: наука о разумных расходах» рекомендуют попробовать отсроченное потребление. Другими словами, копите сейчас и тратьте позже. Так вы успеете обдумать целесообразность приобретения и получите удовольствие от предвкушения. А там, может, и покупать уже ничего не будет нужно.

Попробуйте подсчитать, сколько вы тратите на покупку брендовой одежды, косметики и электроники. Сегодня эти вещи кажутся важными, а завтра появятся более модные, на которые снова нужно будет раскошелиться.

А в вашем гардеробе есть брендовые вещи? Или вы не обращаете внимания на бирки с громкими названиями?