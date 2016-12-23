Невероятно сильный ролик о тех, кто делает для нас так много, но остается без награды
= Партнерский пост AdMe.ru и Ferrero Rocher ® =
Накануне Нового года компания Ferrero Rocher выпустила видеоролик, который растрогал пользователей сети до глубины души.
В нем показана история смотрителя маяка, который на протяжении многих лет помогает кораблям проходить сложный участок на море: свет маяка неизменно указывает им путь. Сам же маячник никогда не встречался с теми, для кого он делает свою работу. Но в преддверии Нового года благодаря Ferrero Rocher происходит маленькое чудо.
Впрочем, рассказывать содержание ролика нет смысла — его стоит просто посмотреть. Кстати, все его герои — реальные люди, представители «морских специальностей», для каждого из которых свет маяка значит очень много.
Ролик посвящен людям, которые озаряют нашу жизнь, но сами остаются в тени. Мы принимаем их труд как данность, но не знаем, кто они и чем живут. Неважно, насколько трудна или проста их работа, спасают ли они наши жизни или управляют составом поезда, — они не ждут награды или признания, но они, безусловно, этого заслуживают.
В жизни каждого из нас есть такие люди. После просмотра этого ролика мы в AdMe.ru решили, что непременно отыщем их и отблагодарим. Награждайте тех, кто не ищет наград!