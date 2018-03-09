Попробуйте вычислить по обстановке квартир их хозяина и найдите того, кто не живет в этом доме

Представьте себе дом, в котором 6 квартир. В доме появился лишний житель, которого каждый считает своим соседом, но не может с точностью указать, в какой именно квартире тот проживает. Вы не должны спугнуть странного жильца, поэтому не можете каждому задать вопрос: «Где ты живешь?» Так что вы проникаете в пустые квартиры жителей во время их отсутствия и определяете хозяина по обстановке.

AdMe.ru предлагает вам вычислить таинственного жильца. Для этого потребуется проявить внимание к деталям и логику.

Итак, перед вами 6 комнат

Войдите в каждую. Осмотритесь. Представьте, кто тут мог бы жить. Только, пожалуйста, быстрее, пока хозяева не вернулись.

Комната № 1

Комната № 2

Комната № 3

Комната № 4

Комната № 5

Комната № 6

И 8 жильцов

Среди них есть 1 человек, кто не живет в этом доме. Кто это? И в какой из комнат живет каждый, по вашему мнению?

Надежда

Жанна

Юра

Петя

Аня

Володя

Наина Киевна

Иван

Ответы

  • В первой квартире проживает красотка-стюардесса Жанна. Все эти необычные предметы в ее комнате привезены ею из разных стран, в которых она побывала. А вы думали там живет старушка с внешностью ведьмы, да?
  • Во второй квартире живет Юра. Он без ума от своего кота (обратили внимание на кошачий корм в его пакете?) и... от стюардессы Жанны, на фото которой он любуется каждый день. А вы решили,что это комната Жанны?
  • В третьей комнате живут два человека — Володя и Надежда. Понять это несложно, потому что на полу две пары тапочек, стоят два стула, большой холодильник... который, кстати, сломался. Поэтому Володе пришлось вынести огромный мешок мусора с испорченной едой. А Надя, похоже забыла одну перчатку на тумбочке.
  • В четвертой комнате живет Наина Киевна. Видите на столе пустую упаковку от яиц? Бабушке пришлой выйти за яйцами. И нет, она не ведьма, хоть ее покойный муж и был уверен в обратном.
  • В пятой комнате живет художник Иван. Посмотрите на стену. Видите картину? Ее нарисовал Иван в этой комнате, которую использует как студию.
  • В шестой комнате живет Аня. Какими бы странными ни казались ее увлечения, но без очков, которые она забыла на комоде, она может только беспомощно щуриться.
  • Мальчик Петя не из этого дома. Ни в одной квартире нет ничего, что указывало бы на то, что там живет ребенок. Видите царапины на его руках и бантик на веревочке? Он просто забегает в подъезд поиграть с кошками, которых тут предостаточно.

Ну как успехи в детективной деятельности? Вы сумели найти хозяина каждой квартиры? Поделитесь своими ответами в комментариях.

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

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0 Комментарии
  • 9 марта 2018
  • 6789

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