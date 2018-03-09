Попробуйте вычислить по обстановке квартир их хозяина и найдите того, кто не живет в этом доме
Представьте себе дом, в котором 6 квартир. В доме появился лишний житель, которого каждый считает своим соседом, но не может с точностью указать, в какой именно квартире тот проживает. Вы не должны спугнуть странного жильца, поэтому не можете каждому задать вопрос: «Где ты живешь?» Так что вы проникаете в пустые квартиры жителей во время их отсутствия и определяете хозяина по обстановке.
AdMe.ru предлагает вам вычислить таинственного жильца. Для этого потребуется проявить внимание к деталям и логику.
Итак, перед вами 6 комнат
Войдите в каждую. Осмотритесь. Представьте, кто тут мог бы жить. Только, пожалуйста, быстрее, пока хозяева не вернулись.
Комната № 1
Комната № 2
Комната № 3
Комната № 4
Комната № 5
Комната № 6
И 8 жильцов
Среди них есть 1 человек, кто не живет в этом доме. Кто это? И в какой из комнат живет каждый, по вашему мнению?
Надежда
Жанна
Юра
Петя
Аня
Володя
Наина Киевна
Иван
Ответы
- В первой квартире проживает красотка-стюардесса Жанна. Все эти необычные предметы в ее комнате привезены ею из разных стран, в которых она побывала. А вы думали там живет старушка с внешностью ведьмы, да?
- Во второй квартире живет Юра. Он без ума от своего кота (обратили внимание на кошачий корм в его пакете?) и... от стюардессы Жанны, на фото которой он любуется каждый день. А вы решили,что это комната Жанны?
- В третьей комнате живут два человека — Володя и Надежда. Понять это несложно, потому что на полу две пары тапочек, стоят два стула, большой холодильник... который, кстати, сломался. Поэтому Володе пришлось вынести огромный мешок мусора с испорченной едой. А Надя, похоже забыла одну перчатку на тумбочке.
- В четвертой комнате живет Наина Киевна. Видите на столе пустую упаковку от яиц? Бабушке пришлой выйти за яйцами. И нет, она не ведьма, хоть ее покойный муж и был уверен в обратном.
- В пятой комнате живет художник Иван. Посмотрите на стену. Видите картину? Ее нарисовал Иван в этой комнате, которую использует как студию.
- В шестой комнате живет Аня. Какими бы странными ни казались ее увлечения, но без очков, которые она забыла на комоде, она может только беспомощно щуриться.
- Мальчик Петя не из этого дома. Ни в одной квартире нет ничего, что указывало бы на то, что там живет ребенок. Видите царапины на его руках и бантик на веревочке? Он просто забегает в подъезд поиграть с кошками, которых тут предостаточно.
Ну как успехи в детективной деятельности? Вы сумели найти хозяина каждой квартиры? Поделитесь своими ответами в комментариях.
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru