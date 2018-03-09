Попробуйте вычислить по обстановке квартир их хозяина и найдите того, кто не живет в этом доме

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Представьте себе дом, в котором 6 квартир. В доме появился лишний житель, которого каждый считает своим соседом, но не может с точностью указать, в какой именно квартире тот проживает. Вы не должны спугнуть странного жильца, поэтому не можете каждому задать вопрос: «Где ты живешь?» Так что вы проникаете в пустые квартиры жителей во время их отсутствия и определяете хозяина по обстановке.

AdMe.ru предлагает вам вычислить таинственного жильца. Для этого потребуется проявить внимание к деталям и логику.

Итак, перед вами 6 комнат

Войдите в каждую. Осмотритесь. Представьте, кто тут мог бы жить. Только, пожалуйста, быстрее, пока хозяева не вернулись.

Комната № 1

Комната № 2

Комната № 3

Комната № 4

Комната № 5

Комната № 6

И 8 жильцов

Среди них есть 1 человек, кто не живет в этом доме. Кто это? И в какой из комнат живет каждый, по вашему мнению?

Надежда

Жанна

Юра

Петя

Аня

Володя

Наина Киевна

Иван

Ответы

В первой квартире проживает красотка-стюардесса Жанна. Все эти необычные предметы в ее комнате привезены ею из разных стран, в которых она побывала. А вы думали там живет старушка с внешностью ведьмы, да?

Во второй квартире живет Юра. Он без ума от своего кота (обратили внимание на кошачий корм в его пакете?) и... от стюардессы Жанны, на фото которой он любуется каждый день. А вы решили,что это комната Жанны?

В третьей комнате живут два человека — Володя и Надежда. Понять это несложно, потому что на полу две пары тапочек, стоят два стула, большой холодильник... который, кстати, сломался. Поэтому Володе пришлось вынести огромный мешок мусора с испорченной едой. А Надя, похоже забыла одну перчатку на тумбочке.

В четвертой комнате живет Наина Киевна. Видите на столе пустую упаковку от яиц? Бабушке пришлой выйти за яйцами. И нет, она не ведьма, хоть ее покойный муж и был уверен в обратном.

В пятой комнате живет художник Иван. Посмотрите на стену. Видите картину? Ее нарисовал Иван в этой комнате, которую использует как студию.

В шестой комнате живет Аня. Какими бы странными ни казались ее увлечения, но без очков, которые она забыла на комоде, она может только беспомощно щуриться.

Мальчик Петя не из этого дома. Ни в одной квартире нет ничего, что указывало бы на то, что там живет ребенок. Видите царапины на его руках и бантик на веревочке? Он просто забегает в подъезд поиграть с кошками, которых тут предостаточно.

Ну как успехи в детективной деятельности? Вы сумели найти хозяина каждой квартиры? Поделитесь своими ответами в комментариях.